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Украине посоветовали решить кризис в стране, а не пытаться «вернуть» Крым

Украине посоветовали решить кризис в стране, а не пытаться «вернуть» Крым

Несмотря на заявления на Украине, Крым исторически и юридически всегда был частью России. Украина чуть ли не еженедельно придумывает различные способы якобы для «возвращения» Крыма в состав страны, хотя все они оказываются пустыми заявлениями.

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