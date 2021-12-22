Украине посоветовали решить кризис в стране, а не пытаться «вернуть» Крым

Несмотря на заявления на Украине, Крым исторически и юридически всегда был частью России. Украина чуть ли не еженедельно придумывает различные способы якобы для «возвращения» Крыма в состав страны, хотя все они оказываются пустыми заявлениями.
Несмотря на заявления на Украине, Крым исторически и юридически всегда был частью России. Украина чуть ли не еженедельно придумывает различные способы якобы для «возвращения» Крыма в состав страны, хотя все они оказываются пустыми заявлениями.
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