Миронов: Мерцу следует напомнить, что написано на стенах Рейхстага

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу необходимо напомнить, что написано на стенах Рейхстага. Об этом заявил руководитель фракция партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
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