Золотые Ворота — самый фотографируемый мост в мире

Одним из самых узнаваемых символов США является висячий мост Золотые Ворота в Сан-Франциско. Построенный в 1937 году над одноименным проливом, чтобы соединить Сан-Франциско с округом Марин, долгое время он был самым длинным мостом в мире.
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