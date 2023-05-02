Китайский электромобиль с «кроватью» внутри  пользуется значительной популярностью

©CarNewsChina Электромобиль Wuling Bingo при длине до четырех метров получил приличный багажник объемом 790 литров, к которому в комплекте поставляется надувной матрас, позволяющий при сложенных задних сидениях переночевать с большим комфортом.
©CarNewsChina Электромобиль Wuling Bingo при длине до четырех метров получил приличный багажник объемом 790 литров, к которому в комплекте поставляется надувной матрас, позволяющий при сложенных задних сидениях переночевать с большим комфортом.
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