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Мировое обозрение

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После разминирования дороги в больницу Алёшек доставили гуманитарный груз

После разминирования дороги в больницу Алёшек доставили гуманитарный груз

Главное в тезисах: Тезис 1: В Алёшкинскую центральную районную больницу Херсонской области доставили продовольствие и медикаменты после разминирования местного маршрута, о чём сообщила региональный уполномоченный по правам ребёнка Ирина Кравченко.

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