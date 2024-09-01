Строители завершают укладку фундамента нового стационара в Тазовском ЯНАО

В Тазовском строители близки к завершению укладки фундамента нового стационара на 46 койко-мест. Строительство медучреждения анонсировал глава Ямала во время «Честного маршрута» 2022 года, сообщил «Ямал-Медиа».
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