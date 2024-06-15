"Хотят брать Ленинградскую область": Финны бегут с приграничных территорий

АНГЕЛ АНГЕЛ

Вот все таки Россия добрая душа, дружбой порой пренебрегает своих истинных друзей... Ну почему не передать в аренду на энное количество времени Сайменский канал и пару спорных островов в Балтийском море с Швецией нашему другу Киму... Он парень серьезный и ему будет интересно покошмарить скандинавов с прибалтами, во благо России, а заодно на деле проверить свои ВС и изделия ВПК на "дружественных" государствах НАТО. Поверьте, ему повторить Полтаву будет за честь, и посмотреть как скандинавы сами сгинут со своих территорий в глубь Европы прихватив с собой прибалтов... Проблемы надо решать иногда совместно с дружественными народами и им практика и у России Балтика будет внутренним морем со всеми вытекающими последствиями... А почему и с Вьетнамом не повзаимодействовать, одно дело кошмарить америкосов в джунглях, другое дело в средней азии, закавказье приобрести опыт и навести порядок и им практика и России спокойнее будет... Дружить надо с нашими союзниками... А представьте как этому обрадуется вся европа с америкосами. А если их Ким попросит вежливо, как он умеет, то ЕС не только СП1, СП" восстановят и возместят России убытки и упущенную выгоду, но и подпишут контракт на поставки газа, нефти на 300 лет вперед с предоплатой и интересами в тарифах КНДР. А то что Ким проконтролирует условия его выполнения, думаю ни у кого сомнений не вызывает... Так что нет нерешаемых проблем, которые Россия не может решить вместе со своими друзьями...