Добрый Мир
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Добрый Мир

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Свежие комментарии

  • spss
    уже сколько времени  идут статьи о том, что время их прошло.....Россия готовит аб...
  • Лев Добрый
    Воров и воришек в Правительстве, давно пора брать за задницу, чем они отличаются от воров в законе? 🤠👍👈😎Громкое заявление...
  • Evgeni Velesik
    На Дальнем Востоке раздают "бесплатный гектар", вот в придачу к нему будут давать рабочую силу, не трудовую, а рабочу..."Хотят брать Лени...

"Хотят брать Ленинградскую область": Финны бегут с приграничных территорий

"Хотят брать Ленинградскую область": Финны бегут с приграничных территорий

Фото: Минобороны РоссииСегодня 3,3K прочитали В то время как экономика страны трещит по швам, финское руководство поставляет Киеву новейшие разработки оружия.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Вот все таки Россия добрая душа, дружбой порой пренебрегает своих истинных друзей... Ну почему не передать в аренду на энное количество времени Сайменский канал и пару спорных островов в Балтийском море с Швецией нашему другу Киму... Он парень серьезный и ему будет интересно покошмарить скандинавов с прибалтами, во благо России, а заодно на деле проверить свои ВС и изделия ВПК на &quot;дружественных&quot; государствах НАТО. Поверьте, ему повторить Полтаву будет за честь, и посмотреть как скандинавы сами сгинут со своих территорий в глубь Европы прихватив с собой прибалтов... Проблемы надо решать иногда совместно с дружественными народами и им практика и у России Балтика будет внутренним морем со всеми вытекающими последствиями... А почему и с Вьетнамом не повзаимодействовать, одно дело кошмарить америкосов в джунглях, другое дело в средней азии, закавказье приобрести опыт и навести порядок и им практика и России спокойнее будет... Дружить надо с нашими союзниками... А представьте как этому обрадуется вся европа с америкосами. А если их Ким попросит вежливо, как он умеет, то ЕС не только СП1, СП&quot; восстановят и возместят России убытки и упущенную выгоду, но и подпишут контракт на поставки газа, нефти  на 300 лет вперед с предоплатой и интересами в тарифах КНДР. А то что Ким проконтролирует условия его выполнения, думаю ни у кого сомнений не вызывает...  Так что нет нерешаемых проблем, которые Россия не может решить вместе со своими друзьями...
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13 час.
Андрей ПандовРихтер
Я бы хотел видеть бригады корейских волонтёров на российско-шведской границе. И корейских вертухаев в лагерях перевоспитания особо агрессивных финнов.
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13 час.
EV
Evgeni Velesik
На Дальнем Востоке раздают &quot;бесплатный гектар&quot;, вот в придачу к нему будут давать рабочую силу, не трудовую, а рабочую, от слова - раб! И это будут финны, латыши, поляки!
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5 час.

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