Информация о наличии топлива на АЗС Северодвинска

Актуально.ООО «РН-Северо-Запад»АЗС (Ягринское шоссе, 12) ДТ — есть (ограничение 50 л, в канистры не заправляют) 92 — есть (ограничение 30 л, в канистры не заправляют) 95 — есть (ограничение 30 л, в канистры не заправляют)Технологический перерыв: 08:00–08:30 (пересменка), 09:00–10:00, 14:00–15:00, 21:00–22:00 ООО «Татнефть-АЗС-Запад»АЗС № 307 (ул.