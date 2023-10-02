СМИ: У Пентагона для поставок вооружений Украине денег осталось еще на полгода

Министерство обороны США располагает $5,2 млрд. для оказания военной помощи Украине. При условии сохранения существующих темпов поставок вооружений, этой суммы должно хватить примерно еще на шесть месяцев, – сообщает в понедельник, 2 октября, The Wall Street Journal.