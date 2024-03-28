В МВД рассказали, как удалось вычислить машину напавших на "Крокус" террористов

Известия/ЭДУАРД КОРНИЕНКО Машину, на которой скрылись напавшие на "Крокус Сити Холл" террористы, удалось установить в кратчайшие сроки благодаря записям с камер видеонаблюдения, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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