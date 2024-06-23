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Новости экономики России

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Инфляция и рецессия вынуждают аргентинцев есть меньше говядины

Инфляция и рецессия вынуждают аргентинцев есть меньше говядины

Аргентинцы, славящиеся стейк-хаусами, обширными скотоводческими фермами и барбекю асадо, потребляют теперь меньше говядины, чем когда-либо, поскольку вынуждены затянуть пояса из-за трехзначной инфляции и рецессии, пишет Reuters.

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