Если судить по пропущенным звонкам, можно решить, что Ассамблея ООН прошла без вашего участия. Зато удалось посмеяться над шумерами, придумать название для команды 40+ и увидеть человека, испытавшего всю боль мира.
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