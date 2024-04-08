Госдума зашевелилась. Пенсионную реформу могут реформировать. Или отменить?

Алексей Зорин Основное большинство пенсионеров довольны? Это вы точно про наших пенсионеров ? А люди, которые после 60 лет вынуждены работать грузчиками, они на легком труде?

Ольга Туревич Котякова давно пора сменить на более эффективного управленца, т.к. за все годы правления ничего доброго и полезного абсолютно не сделал...одно вредительство!...