Абсолютный рейтинг
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Абсолютный рейтинг

22 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Позднякова
    👍"И доллар тогда о...
  • Владимир Бутолин
    Евгений Кислинский точно до пенсии не доживет...и некогда не станет довольным!!! ОН ПРОСТО ДЕБИЛ!!!Госдума зашевелил...
  • Воробей
    Как и Южная Африка. Хотя, это не повод для оправдания! Смешно оправдываться за действия предков, которые решали делат...В их учебниках мы...

Госдума зашевелилась. Пенсионную реформу могут реформировать. Или отменить?

Госдума зашевелилась. Пенсионную реформу могут реформировать. Или отменить?

В Государственной Думе вновь выступили с предложением отменить Пенсионную реформу. Правда, надо отметить, что подобное происходило уже неоднократно, и ничем не заканчивалось.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Зорин
Основное большинство пенсионеров довольны? Это вы точно про наших пенсионеров ? А люди, которые после 60 лет вынуждены работать грузчиками, они на легком труде?
Ответить
45 мин.
Ольга Туревич
Котякова давно пора сменить на более эффективного управленца, т.к. за все годы правления ничего доброго и полезного абсолютно не сделал...одно вредительство!...
Ответить
35 мин.
Владимир Бутолин
Евгений Кислинский точно до пенсии не доживет...и некогда не станет довольным!!! ОН ПРОСТО ДЕБИЛ!!!
Ответить
11 мин.

Картина дня

наверх