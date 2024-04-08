В Государственной Думе вновь выступили с предложением отменить Пенсионную реформу. Правда, надо отметить, что подобное происходило уже неоднократно, и ничем не заканчивалось.
Госдума зашевелилась. Пенсионную реформу могут реформировать. Или отменить?
Комментарии
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Алексей Зорин
Основное большинство пенсионеров довольны? Это вы точно про наших пенсионеров ? А люди, которые после 60 лет вынуждены работать грузчиками, они на легком труде?
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45 мин.
Ольга Туревич
Котякова давно пора сменить на более эффективного управленца, т.к. за все годы правления ничего доброго и полезного абсолютно не сделал...одно вредительство!...
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35 мин.
Владимир Бутолин
Евгений Кислинский точно до пенсии не доживет...и некогда не станет довольным!!! ОН ПРОСТО ДЕБИЛ!!!
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11 мин.
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