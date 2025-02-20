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Царьград

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"Отправляли деньги сами". Банки сознательно занижали данные о мошенничестве

"Отправляли деньги сами". Банки сознательно занижали данные о мошенничестве

Регулятору пришлось наказывать банки и по-новому сформулировать определение мошенничестваУровень банковского мошенничества в России может быть серьёзно занижен.

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