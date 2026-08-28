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Север Пресс

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В Приуральском районе стартовал отопительный сезон

В Приуральском районе стартовал отопительный сезон

В Приуральском районе 28 августа официально стартовал отопительный сезон. Инфраструктура полностью готова к подаче тепла: сети заполнены, насосное оборудование проверено, котельные прошли пробные топки, сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

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