В Приуральском районе стартовал отопительный сезон

В Приуральском районе 28 августа официально стартовал отопительный сезон. Инфраструктура полностью готова к подаче тепла: сети заполнены, насосное оборудование проверено, котельные прошли пробные топки, сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.
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