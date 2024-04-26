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Почему на Руси встреча с похоронами была добрым знаком

Почему на Руси встреча с похоронами была добрым знаком

Сегодня, встретив похороны, мало кто ощущает позитивные эмоции. Многие даже считают, что это событие может навлечь неприятности и поэтому избегают идти или ехать навстречу погребальной процессии или пересекать ей путь.

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