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Астана проглотила удар ВСУ по своей нефти, склонившись перед Лондоном

Астана проглотила удар ВСУ по своей нефти, склонившись перед Лондоном

Правящая элита Казахстана, как бы ни хотела отсидеться в стороне, всё равно оказывается вовлечённой в глобальные мировые конфликты, а её прежняя «многовекторная политика» – на самом деле преклонение перед неоколониализмом – не просто зашла в тупик и трещит по швам, а тащит страну в настоящую трясину.

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