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NDR: в Германию прибыли представители «Талибана» для депортации афганцев

NDR: в Германию прибыли представители «Талибана» для депортации афганцев

Три представителя движения «Талибан» неофициально прибыли в Германию для содействия депортации граждан Афганистана на Родину.

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