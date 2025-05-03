«Миннесота Уайлд» – 1-я команда в истории топ-лиг Северной Америки, выходившая в плей-офф 8+ раз за 10 лет и всегда проигрывавшая в стартовом раунде

«Уайлд» проиграли «Вегасу» (2-4) в серии первого раунда Кубка Стэнли. По данным Opta Sports, «Миннесота» стала первой командой в истории североамериканских топ-лиг (НХЛ, НБА, НФЛ, МЛБ), выходившей в плей-офф 8+ раз на отрезке в 10 лет (с 2016 по 2025 включительно) и все время вылетавшей в стартовом раунде.
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