Полянский опроверг слухи о выходе США из ООН

Первый зампостпреда России при организации назвал эти сообщения спекуляцией Сообщения о возможном выходе Соединенных Штатов из ООН – слухи и спекуляции, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной организации Дмитрий Полянский.