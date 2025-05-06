Полянский опроверг слухи о выходе США из ООН

Первый зампостпреда России при организации назвал эти сообщения спекуляцией Сообщения о возможном выходе Соединенных Штатов из ООН – слухи и спекуляции, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной организации Дмитрий Полянский.
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