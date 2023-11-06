На Северном флоте состоялись мероприятия, посвященные Дню народного единства

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова и североморском Доме офицеров перед зрителями выступили Ансамбль песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота и творческие коллективы Заполярья.
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