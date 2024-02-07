Без заграницы: число запретов на выезд из РФ резко выросло

Число временных запретов на выезд за рубеж для должников значительно выросло за последний год. По состоянию на 1 января 2024 года, на руках у пограничников находилось 6,5 млн выданных судебными приставами постановлений, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).