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Без заграницы: число запретов на выезд из РФ резко выросло

Число временных запретов на выезд за рубеж для должников значительно выросло за последний год. По состоянию на 1 января 2024 года, на руках у пограничников находилось 6,5 млн выданных судебными приставами постановлений, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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