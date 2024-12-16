Администрация президента США Джо Байдена не консультировалась с избранным американским лидером Дональдом Трампом перед тем, как разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России, так как это решение было принято до выборов.