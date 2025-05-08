В Индии завили, что СМИ Пакистана выдают сбитый на Украине БПЛА за индийский

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая. /ТАСС/. Власти Индии опровергли сообщения пакистанских СМИ о том, что вблизи Лахора был перехвачен индийский беспилотник, заявив, что они используют снимок 2022 года, относящийся к конфликту на Украине.