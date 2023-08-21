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В матче «Алавес» – «Севилья» совсем не ждут голов – очень низкий коэффициент на ТМ2.5

В испанской Ла Лиге пройдут два оставшихся матча второго тура. «Алавес» примет «Севилью», а «Гранада» – «Райо Вальекано».

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