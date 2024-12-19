Восемь человек пострадали у больницы в Горловке при обстреле со стороны ВСУ

t.me/Приходько РИК Восемь человек пострадали у больницы в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
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