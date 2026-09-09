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Царьград

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Яна Лантратова помогла сержанту уволиться для ухода за отцом

Яна Лантратова помогла сержанту уволиться для ухода за отцом

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поспособствовала увольнению сержанта из Краснодарского края, участвовавшего в СВО, чтобы он мог ухаживать за своим отцом, ветераном боевых действий, инвалидом I группы.

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