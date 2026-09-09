Яна Лантратова помогла сержанту уволиться для ухода за отцом

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поспособствовала увольнению сержанта из Краснодарского края, участвовавшего в СВО, чтобы он мог ухаживать за своим отцом, ветераном боевых действий, инвалидом I группы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Человек автомати...
- M Приставы выдворил...
- "Кто не предупред...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым