Пункт таможенного пропуска яхт в Балаклаве обойдется в 230 млн рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Новый пункт пограничного и таможенного контроля для яхт в Севастополе – на набережной Балаклавы обойдется федеральному бюджету свыше 230 млн рублей и планируется к открытию до конца 2025 года.