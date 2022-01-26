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Пункт таможенного пропуска яхт в Балаклаве обойдется в 230 млн рублей

Пункт таможенного пропуска яхт в Балаклаве обойдется в 230 млн рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Новый пункт пограничного и таможенного контроля для яхт в Севастополе – на набережной Балаклавы обойдется федеральному бюджету свыше 230 млн рублей и планируется к открытию до конца 2025 года.

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