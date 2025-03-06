“Проблема кроется в детстве”, – эксперт об одиночестве 60-летней Лолиты Милявской

Психологические проблемы Лолиты Милявской возникли из-за нехватки родительской любви в детстве. Специалист по психологии поделилась мнением о причинах, стоящих за поведением известной певицы Лолиты Милявской.
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