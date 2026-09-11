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Культурология.рф

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Вокруг света: Почему все лебеди в Великобритании являются собственностью короля и какое наказание грозит за убийство птицы

Вокруг света: Почему все лебеди в Великобритании являются собственностью короля и какое наказание грозит за убийство птицы

С монархией Соединенного Королевства связано множество любопытных традиций. Одна из них гласит, что все лебеди, живущие на британском континенте, являются собственностью короля.

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