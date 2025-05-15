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«Путин боится переговоров со мной»: Зеленский в ненависти и дрожи – своими трусливыми заявлениями он подставил США и Трампа

«Путин боится переговоров со мной»: Зеленский в ненависти и дрожи – своими трусливыми заявлениями он подставил США и Трампа

БлокнотРУ Американцы отправили спецпредставителей президента на переговоры в Стамбул, а «просроченный» всеми силами пытается сорвать встречу.

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