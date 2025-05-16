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Политика как она есть

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«Удушу при встрече»: Кушанашвили признался, что обижен на бывшую жену

«Удушу при встрече»: Кушанашвили признался, что обижен на бывшую жену

Ведущий Отар Кушанашвили раскритиковал свою бывшую жену Марию Екимову. В беседе с Кристиной Задорой для ее YouTube-канала журналист признался, что все еще очень обижен на экс-супругу за то, как она с ним поступила.

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