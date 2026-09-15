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Царьград

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В США пассажирка самолёта разделась догола во время рейса в Майами

В США пассажирка самолёта разделась догола во время рейса в Майами

По прибытию в аэропорт назначения женщину задержали.Пассажирка самолёта авиакомпании American Airlines разделась и вела себя непристойно на борту рейса Балтимор – Майами, по прилёту её задержала полиция.

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