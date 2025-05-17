Пугающая авария на тренировке «Инди 500»: машина взмыла в воздух после удара о стену

Пугающая авария на тренировке «Инди 500»: машина взмыла в воздух после удара о стенуFox SportsПервые четыре тренировки перед 109-й в истории гонкой «500 миль Индианаполиса» прошли достаточно спокойно – без серьёзных происшествий.
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