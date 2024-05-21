Стадо желудков

В чем причина оглупления части граждан украинской территории? То, что видны сектантские технологии – факт! Но и то, что далеко не все на них повелись – тоже фак! В чем причина такого раскола и что повлияло на тех, на кого не повлияли сектантские методы? Считаю, что причина в смене культурного кода.
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