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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» – небольшой фаворит против «Динамо». «Железнодорожники» не побеждают дома «бело-голубых» с 2017 года

«Локомотив» примет «Динамо» в московском дерби в 21-м туре Мир РПЛ. Букмекеры небольшое предпочтение отдают «железнодорожникам», на них можно поставить с коэффициентом 2.

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