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ТАСС: первый танк Abrams в зоне СВО подбит российским FPV-дроном «Пиранья»

ТАСС: первый танк Abrams в зоне СВО подбит российским FPV-дроном «Пиранья»

Российские военные применили изготовленный в Ульяновской области FPV-дрон «Пиранья» для уничтожения танка Abrams в зоне СВО, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Симбирского конструкторского бюро «Пиранья».

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