Появились новые подробности захвата квартиры Ларисы Долиной

Курьера, которому передала сумку с деньгами певица Лариса Долина, тоже обманули. Тренер по фитнесу Анжела Цырульникова, задержанная полицией в рамках расследования дела о захвате квартиры Ларисы Долиной, дала свои показания.
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