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Русское оружие

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📹⚡️Фиксируется массированный удар КР 9М728 "Искандер-К" и, вероятно

📹⚡️Фиксируется массированный удар КР 9М728 "Искандер-К" и, вероятно, 3М14Т "Калибр-НК" по Одессе. Есть попадания в объекты инфраструктуры, — заявили власти.

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