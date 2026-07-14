📹⚡️Фиксируется массированный удар КР 9М728 "Искандер-К" и, вероятно, 3М14Т "Калибр-НК" по Одессе. Есть попадания в объекты инфраструктуры, — заявили власти.
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📹⚡️Фиксируется массированный удар КР 9М728 "Искандер-К" и, вероятно, 3М14Т "Калибр-НК" по Одессе. Есть попадания в объекты инфраструктуры, — заявили власти.