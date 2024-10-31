Тульскую область накроет сильный ветер

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 31 октября и в течение суток 01 ноября 2024 на территории Тульской области сохранится сильный ветер порывами 12-17 м/с.
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