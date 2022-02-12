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Пашков о Шипачеве: «Не понял, зачем Жамнов подвел капитана под удар прессы. Ему были необходимы слова поддержки»

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о словах главного тренера сборной России Алексея Жамнова по поводу игры звена Вадима Шипачева на Олимпиаде-2022.

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