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NYT: закрытие мостов через Днепр в Киеве станет «логистическим кошмаром» для Украины

NYT: закрытие мостов через Днепр в Киеве станет «логистическим кошмаром» для Украины

Российские удары по мостам через Днепр в Киеве могут привести к тому, что украинские власти закроют эти объекты транспортной инфраструктуры на неопределённый срок.

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