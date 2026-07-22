Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В Калининском округе стартовали масштабные проверки дорожной техники

В Калининском округе стартовали масштабные проверки дорожной техники

В Калининском округе инспекторы Гостехнадзора проверят дорожную технику. На территории Тверской области стартовало комплексное профилактическое мероприятие «Дорожник», направленное на обеспечение безопасной эксплуатации самоходных дорожно-строительных машин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии