В Калининском округе стартовали масштабные проверки дорожной техники

В Калининском округе инспекторы Гостехнадзора проверят дорожную технику. На территории Тверской области стартовало комплексное профилактическое мероприятие «Дорожник», направленное на обеспечение безопасной эксплуатации самоходных дорожно-строительных машин.
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