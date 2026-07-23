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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Муж сестры Роналду Кати может быть причастен к петушиным боям. На одном из его объектов в Бразилии полиция обнаружила 1500 птиц и оборудование для проведения состязаний

Алешандре Бертолуччи, муж сестры Криштиану Роналду Кати Авейру и отец ее маленькой дочери, стал фигурантом полицейского расследования в Бразилии.

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