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Военное обозрение

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"Испанская ярость" на Филиппинах

"Испанская ярость" на Филиппинах

Пожалуй, самый жаркий спор между любителями холодного оружия и боевых искусств это — кто кого: самурай европейского рыцаря или наоборот? Между тем история уже дала ответ на этот вопрос: в 1582 году на Филиппинах, где не на жизнь, а на смерть схватились испанские конкистадоры с японскими пиратами «вако».

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