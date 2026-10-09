Драка Нади Сысоевой и Федункив: Версии обеих актрис – "ногой в живот" и "подзатыльник"

Марина Федункив ещё в 2022 году рассказала об этой драке. Надежда Сысоева долго держала паузу (нет, не мхатовскую) и, наконец, высказалась.
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