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Царьград

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Драка Нади Сысоевой и Федункив: Версии обеих актрис – "ногой в живот" и "подзатыльник"

Драка Нади Сысоевой и Федункив: Версии обеих актрис – "ногой в живот" и "подзатыльник"

Марина Федункив ещё в 2022 году рассказала об этой драке. Надежда Сысоева долго держала паузу (нет, не мхатовскую) и, наконец, высказалась.

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