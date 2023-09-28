Почему Гоголь не писал по-украински и стоит ли принуждать к этому русских школьников

ВП

Владислав Петряев

У нас каждая национальность пользуется и своим языком, и русским. Запрет русского на Украине уже привёл к катастрофе, и зачем нам её повторение в намерении запрета украинского языка? Это неправильно, хотя вроде бы и хотелось. Нужно время для естественного процесса решения данной проблемы и не следует нагнетать её именно сейчас.