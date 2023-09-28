Почему Гоголь не писал по-украински и стоит ли принуждать к этому русских школьников

Иноагент Евгения Альбац оскандалилась, заявив в интервью другому иноагенту Екатерине Гордеевой, что Николай Васильевич Гоголь не писал на украинском языке потому, что император Александр II издал указ, запрещавший печатание книг на «мове».
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