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Почему Гоголь не писал по-украински и стоит ли принуждать к этому русских школьников

Иноагент Евгения Альбац оскандалилась, заявив в интервью другому иноагенту Екатерине Гордеевой, что Николай Васильевич Гоголь не писал на украинском языке потому, что император Александр II издал указ, запрещавший печатание книг на «мове».

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Комментарии
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ВП
Владислав Петряев
У нас каждая национальность пользуется и своим языком, и русским. Запрет русского на Украине уже привёл к катастрофе, и зачем нам её повторение в намерении запрета украинского языка? Это неправильно, хотя вроде бы и хотелось. Нужно время для естественного процесса решения данной проблемы и не следует нагнетать её именно сейчас.
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