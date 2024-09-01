Украину ожидают серьезные экономические проблемы в том случае, если президент страны Владимир Зеленский допустит потерю Покровска, который является важным городом для украинской металлургии, так как является единственным источником коксующегося угля, сообщает издание «Страна.
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