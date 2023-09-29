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«СПБ Биржа» публикует перечень ценных бумаг, которые со 2 октября станут доступны только "квалам"

«СПБ Биржа» публикует перечень ценных бумаг, которые со 2 октября станут доступны только квалифицированным инвесторам«СПБ Биржа в соответствии с вступлением в силу 1 октября 2023 года Указания Банка России от 9 января 2023 года № 6347-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов» определила перечень ценных бумаг, которые со 2 октября 2023 года будут доступны только квалифицированным инвесторам», - говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

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