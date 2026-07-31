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«Некоторые команды выставляли составы, не тянущие на отмазку с развитием игроков». В НБА обсудили лотерею драфта

НБА пошла на кардинальные перемены в системе лотереи драфта после сезона-2025/26. Перед переходом одного из самых сильных классов новичков в истории в профессионалы целый ряд клубов решился на беспрецедентный «танкинг».

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